DifferenziAMOCI baby in piazza Canada a San Martino in Pensilis Copyright: Termolionline.it

DifferenziAMOCI baby in piazza Canada a San Martino in Pensilis Copyright: Termolionline.it

DifferenziAMOCI baby in piazza Canada a San Martino in Pensilis Copyright: Termolionline.it

SAN MARTINO IN PENSILIS. DifferenziAMOCI baby in piazza Canada a San Martino in Pensilis: due giorni fa questi bambini armati di palette, guanti e scope hanno ripulito Piazza Canada. Amare il proprio paese, avere rispetto per l'ambiente e la natura che li circonda è un'ottima premessa per crescere bambini che diventeranno sicuramente adulti più consapevoli. DifferenziAmoci: se avete voglia di fare sport all'aria aperta e contestualmente rendere il nostro paese più pulito, unitevi a noi. Sono ricominciate le passeggiate ecologiche.