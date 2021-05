La Lega di Salvini in piazza Montenero: si parte col tesseramento

MONTENERO DI BISACCIA. La Lega Salvini Premier torna in piazza. Oggi, domenica 30 maggio a partire dalle ore 17 sarà allestito in Piazza della Libertà il gazebo per la campagna tesseramento 2021. Nel pieno rispetto delle misure previste, il partito di Matteo Salvini torna ad essere presente sul territorio per dare la possibilità ai sostenitori di tesserarsi, in tutta sicurezza e con i relativi distanziamenti. “Saranno ascoltate le istanze dei cittadini – afferma il coordinatore locale Pasquale Tieri - e sarà data la possibilità ai sostenitori molisani e monteneresi di sottoscrivere la nuova tessera 2021. Gli elettori della Lega ci sono e sono tanti. Siamo nati come partito tra la gente ed è fondamentale renderli partecipi delle iniziative e del lavoro della Lega. Vi aspettiamo”.