Comunità di Tavenna e Mafalda in lutto per la morte del dottor Gerardo Davidde

MAFALDA-TAVENNA. Giornata di lutto per le due comunità bassomolisane che piangono la scomparsa del dottore Gerardo Davidde. Medico di medicina generale, esercitava da anni la sua professione negli ambulatori di Tavenna e Mafalda. Nella giornata di giovedì a soli 67 anni il dottor Davidde è salito al cielo ma il suo ricordo rimarrà per sempre nei cuori dei suoi pazienti. «Addolorati di fronte alla triste notizia – scrive Paolo Cirulli sindaco di Tavenna - della scomparsa del dottor Gerardo Davidde, assieme a tutti i cittadini di Tavenna vogliamo porgere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del dottore. Vi siamo profondamente vicini. Rivolgiamo un grazie speciale per il servizio che ha svolto nella nostra comunità in tutti questi anni, sempre con professionalità, passione e disponibilità».

I funerali sono stati celebrati ieri, nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Mafalda.