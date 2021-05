TERMOLI. #mangiacomeparli, difendiamo il Made in Italy. Campagna di raccolta di firme per impegnare il Governo a difendere in ogni sede i prodotti, le aziende ed i lavoratori del settore agroalimentare italiano, parte integrante della nostra storia, cultura e tradizione e che, come la dieta mediterranea riconosciuta dall’Unesco, rappresentano un patrimonio per l’intera Umanità!

Gazebata nazionale della Lega Salvini Premier, anche a Termoli in Piazza Vittorio Veneto. Presenti amministratori e attivisti del partito.