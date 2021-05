Si riparte, Toma: Carresi bene immateriale da tutelare

SAN MARTINO IN PENSILIS. La ripresa della macchina organizzativa delle Carresi bassomolisane e di quella di Chieuti - dopo lo stop imposto dall'emergenza pandemica per ben due edizioni - le loro prospettive nell'immediato e a lungo termine, la conservazione e la valorizzazione del contesto culturale e sociale ad esse collegato, la cura e il benessere degli animali utilizzati nella gara, il rispetto delle norme a salvaguardia della pubblica incolumità sono stati i temi affrontati e dibattutti questo pomeriggio, presso il Palazzo municipale di San Martino in Pensilis, nel corso di un incontro tra il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e i rappresentanti delle associazioni delle Carresi. Presenti anche i sindaci dei Comuni interessati e il consigliere regionale del Pd, Vittorino Facciolla.

Nel ricordare quanto il Governo regionale abbia fatto fin qui nei confronti di questa importante tradizione identitaria, anche in termini di interventi finanziari, il governatore ha ribadito che da parte della Regione continuerà ad esserci l'attenzione e il sostegno che le Carresi meritano quale prezioso bene immateriale del Molise.