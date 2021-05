Riaperture in Molise, 87 sale giochi riprendono l'attività dopo 7 mesi di stop

ROMA. Dopo il Friuli Venezia Giulia, anche il Molise dà il via libera alla riapertura di sale giochi e scommesse: il presidente Donato Toma, spiega agipronews, ha firmato l’ordinanza per la riapertura anticipata delle «attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente», a partire da lunedì 31 maggio, in concomitanza con l’ingresso della Regione in zona bianca.

Secondo i dati del Libro Blu dei Monopoli, da domani riapriranno i battenti - dopo 7 mesi di stop - 87 punti gioco, di cui 50 sale slot, un bingo e 36 agenzie di scommesse. Decade il coprifuoco, ma resta l’obbligo di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.

Da lunedì 31 maggio, Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia saranno in zona bianca: il ministero della Salute rende noto che «il ministro Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata la nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 31 maggio». Le tre regioni, come riporta Agipronews, entreranno così nella soglia di rischio più bassa: si va quindi verso la riapertura di sale giochi, scommesse e bingo, come previsto dall’accordo tra Governo e Regioni.

In totale, secondo i dati del Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane, nelle tre Regioni dovrebbero riaprire quasi 500 punti gioco (300 agenzie di scommesse, 180 sale giochi e 9 bingo) che erano chiusi da fine ottobre 2020. In Sardegna, la ripresa dell’attività riguarderà 45 sale slot, 4 bingo e 152 agenzie; in Molise riapriranno i battenti 50 sale slot, un bingo e 36 punti scommesse; in Friuli toccherà a 88 sale slot, 4 bingo e 102 agenzie.