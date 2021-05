MONTENERO DI BISACCIA. Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione del campetto sportivo situato in zona centro, (campetto Belvedere), a cui seguiranno quelli sulla struttura ubicata in zona Bivio (campetto Di Bello), finalizzati a migliorare il terreno di gioco e le recinzioni dei due impianti.

“Abbiamo programmato i lavori su questi due campetti sportivi – spiega il sindaco Simona Contucci – per elevare gli attuali standard di sicurezza e per rendere più fruibili i terreni di gioco; gli interventi previsti riguardano essenzialmente la posa in opera di erbetta sintetica e la realizzazione di una nuova recinzione.

Contiamo di restituire entrambe le strutture ai nostri giovani nell’arco del mese di giugno, per permettere inoltre di poter realizzare eventuali manifestazioni estive".