Positivi ancora in calo a Campobasso, nell’ultima settimana altri 25 cittadini guariti dal virus

CAMPOBASSO. Continua a scendere in modo costante a Campobasso il numero dei cittadini positivi al Covid-19. Negli ultimi sette giorni, ovvero dal 24 al 30 maggio, altri 25 cittadini sono risultati guariti dal virus, mentre 12 sono stati i casi di nuovi positivi.

“Ad oggi, 31 maggio, a Campobasso, il numero totale di cittadini che ancora risultano positivi è di 23. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina - Un dato che vogliamo prendere come di buon auspicio per quanto ci avviamo a vivere con la zona bianca appena entrata in vigore in tutta la nostra regione, ma è anche un indicatore che deve darci il senso preciso di quanto tempo ci è voluto per poterci riaffacciare a quella normalità quotidiana pre-pandemia che ha bisogno, per poter tornare in pianta stabile a far parte delle nostre vite, di una continua forma di rispetto e attenzione alle regole con le quali oramai, dopo più di un anno, dovremmo aver familiarizzato.

Mi riferisco, principalmente, all’uso della mascherina, alla frequente pulizia e igienizzazione delle mani, al rispetto del giusto distanziamento personale e all’evitare situazioni di assembramento.

Si tratta – ha precisato Gravina – di modalità di comportamento che ci continueranno ad accompagnare anche in zona bianca e che per il bene di tutti non vanno assolutamente dimenticate o sminuite.”