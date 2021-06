LARINO. A Palazzo Ducale, nella consueta sala Freda, conferenza stampa stamani per presentare il progetto Mondo Molise.

Una due giorni che vedrà il prossimo 5 e 6 giugno intraprendere il tema dell’ecologia e del naturale, argomento quanto mai attuale e disciplina in continua evoluzione, oggi cruciale per le imprese che mirano ad aumentare risultati di business in un contesto competitivo caratterizzato anche dall’innovazione digitale, vuol dire dare una spinta promozionale alle eccellenze della nostra regione con originalità e creatività. In questo progetto, si dimostreranno, tra le altre cose, le espressioni e le tradizioni; le arti performative; le pratiche sociali e rurali, la conoscenza e le pratiche concernenti la natura, garantendo la visibilità dovuta alle aziende che resistono sul territorio.

La parola chiave interpretativa è: Genius Loci inteso come la capacità di estrarre la sintesi dei valori identitari di un territorio e della sua tradizione culinaria. Genius Loci, come motore della customer experience, nel rispetto della sostenibilità ambientale, sociale e come potenziale risorsa di rilancio dell’ economia.

Il mondo biologico nel Molise è da considerarsi come un patrimonio culturale che caratterizza il mondo rurale e garantisce una corretta e sostenibile gestione dei sistemi naturali attraverso il mantenimento e il miglioramento degli ecosistemi della nostra regione. Attenzionato anche dall’Unesco come patrimonio immateriale in quanto fonte di conoscenze e competenze che vengono trasmesse tra generazioni, il biologico non si limita alla ricerca e innovazione solo per vincere le sfide dell'agricoltura globale, ma ha anche l’obiettivo di difendere e valorizzare quel patrimonio culturale da cui proviene. Un patrimonio che è costantemente “rigenerato” dalle comunità in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura, con la storia che dà loro senso di identità e continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.

Terra Sana Molise, come associazione per la promozione del biologico nel Molise, organizza l’evento, puntando su eco-innovazioni e green economy.