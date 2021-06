Lavori di imbarco monoblocchi in calcestruzzo al porto di Termoli, area interdetta

TERMOLI. Nuova ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli che rende nota l’interdizione a pedoni e veicoli di una parte del molo sud-est dell’area portuale per lavori di imbarco monoblocchi in calcestruzzo.

Il testo dell’ordinanza:

VISTA l’autorizzazione n° 136/2021 del 01.06.2021 per le attività di immersione e trasferimento di monoblocchi in calcestruzzo;

VISTA l’istanza tecnicamente documentata in data 18.01.2021 ed assunta a prot. n.1144 in pari data, con la quale il Sig. Vittorio IACOVELLI, in qualità di legale rappresentante del Consorzio CPM Molise, con sede in Termoli, via Isonzo n° 8, ha chiesto l’autorizzazione ad eseguire – per il tramite della ditta Sub service srl di Lesina – ricognizioni/immersioni subacquee allo scopo di interventi subacquei di manutenzione programmata ed ispezione subacquea impianti miticoltura Levante e Tornola;

VISTA la documentazione prodotta dalla società Sub Service Italia, inerente il P.O.S, ed il personale OTS impiegato;

VISTA l’autorizzazione di proroga ai lavori subacquei n°77/2021 del 01.04.2021;

VISTA l’autorizzazione n°03-2021 della Regione Molise per la realizzazione e posa in opera di blocchi in calcestruzzo;

VISTA l’istanza di proroga dell’autorizzazione n° 16-2021 e 77/2021 del Consorzio CMP Molise datata 20 maggio 2021 ed assunta al prot. n°10632 in pari data;

VISTA la propria ordinanza n. 34/2020 in data 17.06.2020 con la quale sono state disciplinate le attività subacquee nel Circondario Marittimo di TERMOLI;

VISTA la comunicazione del Consorzio CPM Molise, inerente l’utilizzo del Motopontone In Mare, della ditta SM Costruzioni e della ditta Sub Service srl per il trasferimento dei blocchi in calcestruzzo presso le concessioni demaniali marittime nn° 14-2011 e 07-2012;

VISTA l’iscrizione n° 38/2021 della ditta Sub Service Italia nei registri di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione e tenuti da questa Autorità Marittima;

VISTA l’iscrizione n°41/2021 della ditta in Mare srl nei registri di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione e tenuti da questa Autorità Marittima;

VISTA l’iscrizione n°106/2021 della ditta SM Costruzioni Italia nei registri di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione e tenuti da questa Autorità Marittima;

VISTO il Regolamento del Porto di Termoli Edizione 2018 ed approvato con Ordinanza n.30/2018 in data 13 giugno 2018;

CONSIDERATO: che le attività in questione richiedono l’interdizione di tratti di strada oggetto dei lavori, al fine della salvaguardia ed incolumità di persone e mezzi;

VISTI: gli artt. 17, 30, 68 ed 81 del Codice della Navigazione e l’art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che nel porto di Termoli, dal 01 al 04 Giugno 2021, la società CPM Molise, sarà impegnata in lavori di imbarco di monoblocchi in calcestruzzo a bordo del Motopontone In Mare, avvalendosi della ditta SM Costruzioni, nel tratto evidenziato e meglio specificato nell’immagine sottoriportata:

Area interessata all’imbarco monoblocchi in calcestruzzo

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione/Divieti)

Nel periodo di tempo sopra specificato, le aree ed il tratto di strada interessate dai lavori di cui al RENDE NOTO, sono interdette al passaggio pedonale e veicolare, ed a qualsiasi altra attività connessa.

Il Consorzio CMP Molise, al fine di segnalare il relativo divieto di accesso a persone e mezzi, dovrà provvedere ad interdire fisicamente l’area oggetto dei lavori mediante l’apposizione di barriere, personale di guardia ed appositi cartelli monitori, nonché attenersi al quanto previsto dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione n. 136/2021 citata in premessa.

Articolo 2

(Deroghe)

Non sono soggetti al divieto di cui all’articolo 1 il personale della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia, dell’ordine o di emergenza che per compiti di istituto ovvero per necessità abbiano necessità di accedere, oltre che il personale della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 3

(Punitivo)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.