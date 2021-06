Coperta l'insegna della Pilkington: operai preoccupati, ma è per una verifica di Autostrade

SAN SALVO. Ha destato qualche preoccupazione, tra gli operai, la improvvisa copertura dell'insegna della Pilkington Automotive San Salvo. Infatti sul colosso della zona industriale incombe la problematica della riduzione del personale così come stabilito dai vertici aziendali dopo la pandemia Covid che ha messo a dura prova il comparto automobilistico.

Immediati chiarimenti sono arrivati dalla Direzione Risorse Umane:

"Per opportuna informazione di tutti i dipendenti si avvisa che in data odierna è stata temporaneamente coperta l’insegna Pilkington Automotive San Salvo presente all’interno del nostro stabilimento. Tale copertura provvisoria è stata imposta a seguito dell’avvio di una verifica ai sensi dell’art. 23 c. 11 del codice della strada promossa da Autostrade per l’Italia per accertare potenziali distrazioni o confusione per chi guida nel tratto autostradale km 452 + 300 carreggiata Nord. Auspichiamo che la verifica si concluda positivamente nel più breve tempo possibile."