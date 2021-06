Smarrito portafogli con l'intera pensione e i documenti, l'annuncio

TERMOLI. Smarrisce un portafogli, lasciandolo sull’auto. Dentro 650 euro, tutta la pensione, che dovevano servire per pagare le bollette e viverci l’intero mese, oltre a tutti i documenti, codice fiscale, carta d’identità e patente di guida.

E’ avvenuto alla periferia Nord di Termoli, tra contrada Ponticelli e via degli Olmi per intenderci, per poi dirigersi verso la Tangenziale (ingresso Foggia).

L’annuncio è per chi lo dovesse ritrovare, si prega di restituirlo al legittimo proprietario o di consegnarlo alle forze dell'ordine.