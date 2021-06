«Cittadini di diritti e doveri», la sindaca di Palata incontra i giovani

PALATA. I giovani rappresentano la chiave del futuro ed è importante che crescano nella piena consapevolezza di quali siano i loro diritti e doveri. Con queste parole la sindaca di Palata, Maria Di Lena, con una cerimonia intima ma non per questo meno sentita, ha dato il benvenuto ai 18enni palatesi per omaggiarli di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana. Con la maggiore età si raggiunge il momento in cui si diventa “cittadini di diritti e doveri”. Ed è compito, dunque, di ogni amministratore porre attenzione alle nuove generazioni affinché, attraverso questo gesto semplice ma dall’alto valore simbolico, vengano introdotti nella vita sociale, sviluppando in loro una buona dose di coscienza civica. A tutti i nostri giovani va, ha concluso la prima cittadina di Palata, l’augurio da parte mia e di tutta l’amministrazione, affinché possiate mettere a frutto la vostra conoscenza ed i vostri talenti nel pieno rispetto delle norme basilari della nostra bella Italia.