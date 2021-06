Si sente male al centro commerciale, trasportato dal 118 al San Timoteo

MONTENERO DI BISACCIA. Intervento del 118 Molise, con la postazione di Montenero di Bisaccia, e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza nel pomeriggio di oggi a causa di un malore accusato da un 71enne, che si trovava all’interno del centro commerciale CostaVerde. Si tratta di un 71enne di Campobasso, S. D. A. le sue iniziali. Per fortuna le condizioni non erano gravi, ma è stato lo stesso trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli per gli opportuni accertamenti.