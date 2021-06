CittadinanzAttiva: in attesa del nuovo servizio "Cup unico" in Molise

CAMPOBASSO. Con Delibera n.1022 del 09.12-2020 il Direttore generale Asrem prende atto del provvedimento dirigenziale della regione molise con il quale la Centrale Unica di Committenza regionale ha disposto l’aggiudicazione della gara per l’affidamento della realizzazione di un sistema regionale di gestione delle agende e delle prenotazioni sanitarie - Cup Unico Regione Molise.

Il Cup Centro Unico di Prenotazione riveste un carattere fondamentale per realizzare le migliorie introdotte dal nuovo Piano Nazionale delle liste d’attesa. Grazie al Cup unico regionale sarà possibile l’efficientamento della gestione delle agende di prenotazione, in particolare per l’applicazione del sistema di prioritarizzazione delle prestazioni, delle sospensioni e delle disdette, per i pagamenti online delle prestazioni. Con l’attuale sistema di prenotazione che difetta di numerose limitazioni, non consente di attuare le nuove norme nazionali introdotte sulla gestione del CUP. Tutte le novità e le migliorie saranno tali solo con l’attivazione del nuovo Servizio “Cup unico Regionale”, che ha già subito notevoli ritardo rispetto a quanto previsto dal Piano Regionale delle liste d’attesa 2019/21.

Cittadinanzattiva nell’interesse dei cittadini/pazienti, in una nota inviata all’Asrem, evidenzia alcune caratteristiche principali del capitolato speciale d’appalto Cup unico, oggetto di criticità per l’attivazione del nuovo Servizio Cup unico regionale.

«Il finanziamento previsto per l’espletamento della gara rientra nell’ambito del Piano dell’Agenda digitale per la salute della regione Molise, che individua “Sanita e sociale” tra le proprie priorità d’intervento, il sistema dovrà essere dotato di strumenti atti a garantire l’effettiva presa in carico del cittadino/paziente, ancora il sistema dev’essere integrato ai sistemi nazionali, regionali ed aziendali coinvolti e recupero dati, inoltre i tempi di consegna e collaudo devono avvenire entro i 120 giorni dall’affidamento. Non essendo nessuno di essi realizzato, Cittadinanzattiva chiede nella nota, chiarimenti circa il mancato rispetto di consegna e collaudo del sistema di gestione Cup, l’immediata riorganizzazione delle liste d’attesa come stabilito dal Prgla per la effettiva presa in carico del paziente, pianificandone la piena fruibilità delle prestazioni in modo tempestivo e congruo ed evitando ulteriori incombenze e andirivieni dei pazienti.

Cittadinanzattiva inoltre evidenzia la collocazione al penultimo posto della Regione Molise per l’erogazione dei Lea, proprio a causa di un sistema gestionale che non consente di interagire con l’attivazione del nuovo servizio Cup Questa retrocessione comporta disagi economici per il cittadino, rinuncia alle cure, una forte mobilità passiva a carico completo del cittadino. Sono tutti ritardi non più rinviabili e per questo Cittadinanzattiva chiede l’immediata attivazione del nuovo servizio Cup Unico, anche nell’ottica di non sperperare risorse destinate ad un obiettivo specifico, che avrà riflessi positivi sugli utenti. Ci auguriamo in un rapido miglioramento nella fornitura del servizio sanitario, anche in virtù delle priorità d’ interventi individuati come Sanità e sociale».