Assistenza tecnica Psr Molise, pubblicati i primi avvisi

CAMPOBASSO. L’Autorità di Gestione del Psr Molise informa che con propria determinazione n. 32, del 17 marzo 2021, è stato dato incarico a Formez Pa di attivare il progetto di Assistenza Tecnica al Psr Molise per un periodo di 2 anni (attraverso le proprie procedure di selezionamento), in modo da avere al più presto le risorse umane utili per affiancare la struttura regionale in un importante momento di estensione delle attività per il periodo 2021-22.

Sì rende quindi noto che il Formez ha attivato le procedure e pubblicato in queste ore i primi avvisi per le selezione di assistenza tecnica.

Tutti gli interessati possono dunque acquisire ogni utile informazione dal sito Formez Pa (www.formez.it), alla Sezione: Servizi Formez PA - Lavora con noi – Avvisi, in cui troverà quelli attivi e nei prossimi giorni quelli ancora da pubblicare.