Lavori su viadotti del Liscione e sulla ss17, Cotugno scrive a responsabile Anas

CAMPOBASSO. L’assessore regionale Vincenzo Cotugno ha inoltrato una nota al responsabile Anas di Abruzzo e Molise per chiedere di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti.

“Ho appreso con grande soddisfazione degli importanti investimenti da parte dell'Anas sulle arterie stradali della nostra regione. Di particolare importanza l'intervento per migliorare la sicurezza e la viabilità su due viadotti della diga del Liscione, una zona ad alto scorrimento di automobilisti e mezzi di trasporto pesante. A questi due importanti interventi, si vanno ad aggiungere i lavori che da diversi mesi stanno interessando la Statale 17, con la predisposizione di adeguate rotatorie per garantire la sicurezza su un tratto stradale altamente pericoloso. Tutto ciò a testimonianza della grande attenzione che il Compartimento Molise rivolge alla viabilità regionale, con interventi accorti e puntuali. Nel contempo mi preme informarLa che, dai dati in nostro possesso, la prossima stagione estiva dovrebbe segnare, rispetto agli anni passati, un notevole aumento dei turisti nella nostra regione, in particolare sulla costa adriatica. Per questi motivi, certo della Sua disponibilità, Le chiedo di tenere in considerazione le previsioni di grande affluenza di automobilisti diretti verso la costa le prossime settimane, predisponendo, ove possibile, tutte le misure atte a ridurre al minimo i disagi per il traffico da e verso la costa adriatica. Nel ringraziarLa per l’attenzione, Le invio cordiali saluti”.