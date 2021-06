«In ritardo la produzione del nuovo motore Gse», Fiom chiede incontro alla Fca

TERMOLI. A muoversi anche la Fiom-Cgil sulla Fca Stellantis. Promossa richiesta di incontro vista la continua richiesta di cassa integrazione ordinaria.

«Il ritardo nell’avvio della produzione del nuovo motore Gse, le prospettive future dell’unità cambio C520 e M40 e la gestione dei lavoratori dell’unità motori 8 valvole e 16 valvole, la scrivente organizzazione sindacale congiuntamente alla Rsa, chiede un incontro urgente per conoscere i piani industriali per lo stabilimento di Termoli, relativamente: ai volumi produttivi delle singole unità produttive; alla durata delle commesse (come ad esempio il cambio C520 e M40); ai futuri livelli occupazionali. Nell’attesa di una celere convocazione, in considerazione della delicatezza della situazione».