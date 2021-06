Delegati molisani partecipano all'assemblea nazionale Fismic-Confsal

TERMOLI. Mercoledì 26 maggio si è svolta l'assemblea nazionale Fismic-Confsal in modalità telematica. L’organizzazione sindacale si è impegnata affinché si acceleri il processo della campagna di vaccinazione nei luoghi di lavoro, come nella puntuale attuazione dei protocolli per la salute e sicurezza. L’attuazione del Pnrr è centrale in questa fase affinché il Paese possa superare il gap negativo di produttività e crescita e, conseguente occupazione e quindi ricchezza. In questo quadro, la transizione green assume una particolare rilevanza, con l’attenzione ai cambiamenti climatici e l’impegno preso dall’Europa a ridurre del 30% l’utilizzo del combustibile fossile entro il 2030 e del 55% entro il 2050. Per questo motivo Fismic-Confsal costituisce un dipartimento denominato Azione Green con il compito di diffondere una cultura ecologica e rispettosa dell’ambiente, anche al fine di inserire la materia in ambito di contrattazione nazionale e aziendale. La pandemia ha accelerato e continua ad accelerare cambiamenti epocali nell’organizzazione del lavoro. La fine del blocco dei licenziamenti annunciato dal Governo sta trovando molte resistenze. Il lavoro non si crea per decreto, ma attraverso un maggiore sviluppo. Ci vorrebbe una riforma degli ammortizzatori sociali e, soprattutto, delle politiche attive del lavoro. In questo contesto la Fismic assieme alla Confsal ha presentato un pacchetto di proposte concrete, tra cui il preavviso attivo che, incrociando domanda e offerta di lavoro, coloro che perdono il lavoro possano trovare una collocazione attiva e non essere assistiti a vita. L’attenzione della Fismic-Confsal deve essere rivolta al coinvolgimento dei giovani all’interno delle proprie discussioni politiche, all’inclusività e alla parità di genere, alla famiglia e alle giovani generazioni. Su questi temi la Fismic-Confsal avvia la propria fase congressuale che si concluderà con il congresso nazionale del 22 maggio 2022. La fase dei congressi territoriali inizierà il 1 febbraio 2022 e si concluderà il 31 marzo 2022. Il Segretario Generale Nazionale verrà eletto attraverso le primarie di tutti gli iscritti, mentre i gruppi dirigenti territoriali verranno eletti dai delegati al congresso Territoriale. La Fismic-Confsal attraverso la convenzione Agos, consente di scaricare l’app Agosfera personalizzata per tutti gli iscritti Fismic, dove si possono visualizzare tutte le numerose convenzioni stipulate sul territorio nazionale. Sempre in tema di app la Fismic-Confsal ha sviluppato una propria applicazione “Fismic Confsal” che consente di avere a portata di click in ogni momento della giornata tutte le news che vengono prodotte dall’organizzazione.