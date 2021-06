‘Arrivederci in musica’: successo per il saggio di fine anno della Bernacchia Copyright: Personale

TERMOLI. Ieri, giovedì 3 giugno, si è tenuto il saggio di fine anno degli alunni dell’I. C. “O. Bernacchia” a indirizzo musicale. Nell’ampio cortile della scuola, in una tiepida serata primaverile, le giovani note hanno deliziato genitori e docenti. L’esibizione si è aperta con gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado che, accompagnati dal loro insegnante di educazione musicale, il professor Maiellaro, hanno cantato alcune canzoni scritte da loro stessi e ispirate al mondo della scuola. Successivamente le classi di strumento della scuola, dirette dai propri maestri, hanno suonato musiche di Vivaldi, Offenbach, Tchaikovsky, Iradier e Einaudi. Si sono così alternati i vari strumenti suonati dai musicisti in erba: i pianoforti della prof.ssa Nista e del professor De Cata, i flauti traversi della prof. ssa Silletta, le percussioni del professor Petti e i clarinetti del professor Rabezzano.

Tra le emozioni di alcuni e le brillanti performances di altri, la serata è trascorsa serena come da tempo non accadeva, i piccoli suonatori e cantautori hanno ricevuto i meritati applausi per l’impegno profuso.

La Preside Rosanna Scrascia, che ha fortemente voluto la realizzazione dell’evento, ha ringraziato e salutato caldamente alunni e famiglie.