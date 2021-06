TERMOLI. Sabato 5 giugno alle 17:30 gruppo di lettura su "Educazione siberiana" di Nicolai Lilin organizzato dalla Libreria Fahrenheit "Educazione siberiana" di Nicolai Lilin è al centro del nuovo gruppo di lettura (in presenza) della libreria Fahrenheit, sabato 5 giugno alle 17:30 Cosa significa nascere, crescere, diventare adulti in una terra di nessuno, in un posto che pare fuori dal mondo? Pochi forse hanno sentito nominare la Transnistria, regione dell'ex Urss autoproclamatasi indipendente nel 1990 ma non riconosciuta da nessuno Stato.

In Transnistria, ai tempi di questa storia, la criminalità era talmente diffusa che un anno di servizio in polizia ne valeva cinque, proprio come in guerra. Nel quartiere Fiume Basso si viveva seguendo la tradizione siberiana e i ragazzi si facevano le ossa scontrandosi con gli "sbirri" o i minorenni delle altre bande. Ma l'apprendistato del male e del bene, per la comunità siberiana, è complesso, perché si tratta d'imparare a essere un ossimoro, cioè un "criminale onesto". Con uno stile intenso ed espressivo, anche in virtù di una buona ma non perfetta padronanza dell'italiano, a tratti spiazzante, con una sua dimensione etica, oppure decisamente comico, Nicolai Lilin racconta un mondo incredibile, tragico, dove la ferocia e l'altruismo convivono con naturalezza.

Le iscrizioni al gruppo di lettura sono aperte a un massimo di 15 partecipanti e possono essere effettuate inviando una mail all’indirizzo libreriatermoli@gmail.com entro venerdì 4 giugno 2021. Il gruppo di lettura si svolgerà nel pieno rispetto delle attuali norme anti-Covid.