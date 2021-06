Materiale promozionale, il Csv Molise rafforza l’uso del digitale

CAMPOBASSO. Promuovere eventi, manifestazioni, iniziative sociali salvaguardando l’ambiente è possibile ed è per questo che il Csv Molise propone alle associazioni un modo diverso e molto incisivo per farsi conoscere, fondato su un maggiore utilizzo del web.

Come sempre il Centro di servizio per il volontariato mette a disposizione delle organizzazioni non profit un piccolo plafond di risorse economiche per supportare le loro attività. Nell’epoca dei social e col diffuso utilizzo dei tanti strumenti forniti da internet, l’idea è quella di non fermarsi alla stampa della semplice locandina. Anzi, l’intendimento è quello di sostenere gli enti del Terzo Settore esortandoli a pubblicizzarsi proprio tramite Facebook, Instagram, siti web ed altro ancora.

Del resto, il Csv Molise da tempo ha acceso dei focus sull’importanza di Internet, pubblicando il periodico Tutti i colori del dono sulla pagina dedicata del proprio sito, organizzando corsi di formazione online, adoperando post su Facebook ed Instagram per trasmettere messaggi solidali a una platea più vasta possibile.

E allora accanto al consueto servizio offerto alle associazioni (stampa di bigliettini da visita, gadget e materiale pubblicitario ‘classico’), il CSV consiglia alle associazioni di evitare quanto più possibile la produzione di materiale cartaceo e di orientarsi sull’uso del digitale.

I referenti degli enti del Terzo Settore possono come al solito inoltrare richiesta di materiale promozionale cliccando sul link oppure rivolgersi agli uffici del CSV inviando una mail all’indirizzo: segreteria@csvmolise.it.

Sulla base delle risorse complessive a disposizione, le organizzazioni richiedenti avranno diritto a un budget da ‘spendere’ per la promozione di eventi.