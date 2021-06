Una sfilata in riva al mare, un pomeriggio con Flavia

CAMPOMARINO. La stilista Flavia Cordisco ha il piacere di presentare alcune delle proprie creazioni sabato 5 giugno 2021 - ore 17.00 – presso lo stabilimento balneare “Club 2 Miglia” di Campomarino Lido in Via Vanoni.

Il brand The Queen Butterfly by Flavia Cordisco propone, quindi, abiti da sera, da cerimonia e per concludere due abiti da sposa interamente disegnati e realizzati dalla giovane stilista per un appuntamento pomeridiano in riva al mare.