Palata e la svolta green, 5 giugno distribuzione di buste riutilizzabili e contenitori olio esausto

PALATA. In occasione della giornata mondiale dell'ambiente fissata per il prossimo 5 giugno, al fine di sensibilizzare i cittadini all'adozione di comportamenti più virtuosi nei confronti dell'ambiente, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con i ragazzi del servizio civile, provvederà alla distribuzione gratuita di buste riutilizzabili per la spesa in un ottica di riduzione dell'uso dei sacchetti monouso in plastica e contenitori per la raccolta dell'olio esausto, sostanza molto dannosa per l'ambiente e per le falde acquifere. L' olio raccolto potrà essere conferito presso nuovi punti di raccolta che sono stati installati in

Largo Berchicci,

Via Fontanella,

Via Calvario,

Centro di Raccolta Comunale.

Si invita la cittadinanza a ritirare il kit presso il gazebo che sarà allestito in Piazza San Rocco dalle ore 08.30 alle ore 13.00.