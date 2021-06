Giornata mondiale dell'ambiente, Nola: Regione e Arpam lasciano soli i cittadini

CAMPOBASSO. «Oggi si celebra la Giornata mondiale dell'ambiente, ma da noi in Molise suona quasi come una beffa».

E' la convinzione di Vittorio Nola, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

«Nel giro di due giorni, nella vasta area che va da San Polo Matese a Venafro, si sono registrati dei veri e propri attacchi all'ambiente che, a parole, tutti dicono di voler tutelare:

• giovedì l'aria insalubre ha causato dei malori in decine di cittadini dell'area matesina. Allertati dalle segnalazioni, i Carabinieri di Bojano si sono recati presso l'impianto di produzione di conglomerati bituminosi e di lavorazione di rifiuti edili speciali, entrambi nel nucleo industriale Campochiaro – Bojano;

• ieri invece l'attenzione si è spostata, di nuovo, sul torrente Rava, per il suo colore salmastro e la presenza di schiume dense e maleodoranti. Intervenuti i Carabinieri di Venafro.

Altro che #giornatamondialedellambiente!

Parliamo di un'area dall'enorme potenziale ambientale e paesaggistico e, quindi, turistico. Proprio lì, dove sta nascendo il Parco nazionale del Matese - che potrebbe attirare migliaia di visitatori - l'ambiente è costantemente sotto attacco. Una vergogna senza uguali.

Ormai ho perso il conto degli atti depositati in Consiglio regionale, delle votazioni unanimi a tutela dell'acqua e dell'aria, delle rassicurazioni ricevute, dei “faremo” e “controlleremo” di Regione e Arpa. Nonostante gli impegni, non sappiamo se l'Ente regionale abbia fondi sufficienti per monitorare i livelli d'inquinamento nel nostro martoriato territorio.

A pensar male difficilmente si sbaglia. Fatto sta che la maggior parte dei fumi e dei presunti sversamenti sembrano avvenire proprio a tarda sera o nel weekend, contando sul fatto che certi uffici addetti al monitoraggio sono chiusi.

I cittadini sono esasperati, gli attivissimi comitati non sanno più come denunciare casi di malori e, ancor più grave, di tumori legati al pesante inquinamento della zona. Encomiabile anche l'apporto al dibattito di giornalisti locali, come Paolo De Chiara, che hanno denunciato l'inenarrabile. Come hanno fatto diverse associazioni, tra le quali l'associazione antimafia “Antonino Caponnetto”, col referente molisano Romano De Luca.

Ora però è il momento di affrontare seriamente questi annosi problemi. Nessuno può più voltarsi dall'altra parte.

Dal canto mio, ho predisposto con i colleghi del MoVimento 5 Stelle Molise un'interrogazione urgente, per cercare di costringere la politica molisana ad affrontare un tema che, troppo spesso, è caduto nel dimenticatoio. A riprova di ciò, il silenzio oggi dei presidenti di giunta e consiglio regionale, Donato Toma e Salvatore Micone. A loro auguro una buona quarantasettesima Giornata mondiale dell'ambiente!»