TERMOLI. Airino Basket Termoli sconfitto per 74-47 ad Atri.

«Bella, e convincente prestazione dei gialloblù, che accumulano lo svantaggio finale parzialmente in tutti i quarti, senza prendere mai una sbandata e mantenendo sempre sulla la corda la capolista. L'Airino, gioca con una buona difesa a uomo per tutto il tempo della gara, e solo qualche sbavatura sono punite da Stilla e Leonzio che creano i minibreak che tengono lontani gli adriatici. Neanche la difesa 3-2 della capolista non fa breccia sull'attacco dei gialloblù, che soffrono ma non mollano mai e sempre fedeli nelle proprie idee tecniche. Prossimo appuntamento domenica 13 giugno a Montesilvano, per essere migliori di questa partita.

Atri

Di Ridolfo 3 Leonzio 6 Franchi, Francia 12 Neri 11 Appicciutoli 2 Di Cesare 6 Faiazza 13 Astolfo 3 Timperi 8 Stilla 10 Filiani,

All. Capisciotti

Ass. Di Antonio

Airino

Grasso L., Raffaele ne Grasso S. 2 Rotondo 7 Mustillo 8 Lentinio 23 Benaduce 3 Pascucci 4

All. Coppola

Arbitri

Di Luzio G (Pe) Giambuzzi U. (Ch)

19/15

18/9 (37/24)

23/14 (60/38)

14/9 (74/47)