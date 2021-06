Nuova realtà per divertirsi col beach volley, l'estate della ripartenza

TERMOLI. Dopo un anno all'insegna delle chiusure e sedentarietà, nel rispetto delle misure e protocolli, torna in azione l'associazione Starsand di Termoli alla sua guida Maurizio Mendozzi. Il presidente invita tutti alle numerose attività programmate dall'associazione. Sono previste diverse proposte per ogni necessità, sui 4 campi presso il lido Bahia Azzurra, lungomare Sud, la possibilità di allenamenti di gruppo e privati, organizzazione di partite amatoriali e non, i tesserati potranno scegliere l'attività da svolgere per la stagione estiva. Tanti servizi per chi ama il beach volley e non solo: da quest'anno la possibilità di avvicinarsi al calcio tennis.

«Questa estate saranno promosse diverse iniziative, a partire da domenica 6 giugno con un open day per conoscere l'associazione, si invita ad iscriversi ai contatti dell'associazione nel rispetto degli accessi relativi all'emergenza. Felicissima la titolare del lido Bahia Azzurra Marta Rosati che ha creduto in questi anni e oggi ancor di più sposa le iniziative dell'associazione.

Un grazie agli sponsor storici Bahia azzurra beach club e all'Avis di Termoli per promuovere i sani stili di vita e affinché venga promossa la donazione del sangue e del plasma. Buona stagione a tutti!»