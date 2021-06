Porto turistico Marina di Santa Cristina, al via lavori per spostamento sedimenti

CAMPOMARINO. Dal giorno 8 giugno e fino al 14 giugno presso il Porto turistico ‘Marina di Santa Cristina’ si svolgeranno i lavori di rimozione di materiale sabbioso e successivo spostamento dello stesso (sedimenti accumulati lungo il canale di accesso all’imboccatura del porto turistico di “Marina di Santa Cristina”).

Il testo dell’ordinanza:

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Termoli:

RENDE NOTO

che nel periodo compreso tra il 08 giugno ed il 14 giugno 2021, nella fascia oraria dalle ore 05:00 alle ore 20:00, la Ditta Engineering Planning Costruction s.r.l., per conto del Comune di Campomarino, effettuerà lavori di rimozione di materiale sabbioso e successivo spostamento dello stesso (sedimenti accumulati lungo il canale di accesso all’imboccatura del porto turistico di “Marina di Santa Cristina”) nelle aree all’interno dell’ambito portuale in concessione, così come evidenziato nella sottostante immagine.

La sorveglianza dell’area oggetto di interdizione sarà effettuata con l’unità navale M/b Renee iscritta al n° 1689 dei registri di Monopoli.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione/Divieti)

Nel periodo di tempo e nel tratto di mare di cui al RENDE NOTO, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ormeggio, oltre che la balneazione, e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare.

Articolo 2

(Prescrizioni)

Il direttore dei lavori giornalmente dovrà annotare il quantitativo di materiale movimentato e depositato nell’area indicata, comunicando alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Termoli l’inizio e la fine delle operazioni giornaliere. I comandanti/conducenti di qualsiasi unità navale che navigheranno nei pressi dell’area interdetta dovranno navigare sempre e comunque alla minima velocità consentita per il governo sicuro dell’unità utilizzando ogni eventuale ulteriore accorgimento tenendosi a debita distanza di sicurezza e comunque a non meno di 100 metri dall’unità intenta a vigilare sullo svolgimento dei lavori citati in premessa.

Qualora eventuali unità navali abbiano impellenti ed improcrastinabili necessità di accedere o uscire dal porto turistico le stesse dovranno preventivamente concordarne modalità e tempi con la Direzione lavori.

Articolo 3

(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia che per compiti di istituto abbia interesse ad accedere ed il personale ed i mezzi navali della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 4

(Punitivo)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.