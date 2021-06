“Interventi in favore dei pazienti emodializzati”, discussione in IV commissione

CAMPOBASSO. La IV Commissione permanente –servizi sociali-, presieduta dal suo Presidente Gianluca Cefaratti, si è riunita nel pomeriggio per il prosieguo dell’esame di alcune proposte di legge iscritte all’ordine del giorno. In particolare, nell’ambito dell’esame delle pdl n. 149, di iniziativa dei Consiglieri regionali M. Fanelli e V. Facciolla, concernente “Interventi in favore dei pazienti emodializzati”, e n. 153, di iniziativa dei Consiglieri regionali M. Fanelli e V. Facciolla, concernente “Norme per l’inclusione sociale dei ROM”, il Presidente Cefaratti, nella veste di relatore, ha reso le rispettive relazioni illustrative ai Commissari. Mentre, per quanto concerne le pdl n. 143, di iniziativa del Consigliere regionale Angelo Michele Iorio, concernente “Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo settore in Molise”, e n. 144, di iniziativa dei Consiglieri regionali P. Manzo, V. Nola e A. Primiani, concernente “Disciplina del Terzo Settore”, il relatore Cefaratti ha messo a punto un testo unificato sul quale la Commissione proseguirà l’esame e si esprimerà con il proprio parere di competenza. L’organismo consiliare continuerà nelle prossime sedute le valutazioni dei testi di ciascuna delle proposte oggi attenzionate.