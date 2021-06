Auto contro Tir sulla statale 17, in Puglia perde la vita un 54enne molisano

VOLTURARA APPULA/CAMPOBASSO. Ha perso la vita all’alba di questa mattina Angelo Discenza, 54enne di Campobasso, mentre percorreva la Statale 17 nel territorio di Volturara Appula (Fg).

Lavorava per una ditta di Bari e, molto probabilmente andava a lavoro quando, alla guida del suo Fiorino ha impattato contro un tir che trasportava il grano.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, molto probabilmente l’uomo è morto sul colpo, viste anche le condizioni del suo mezzo completamente accartocciato.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno impiegato alcuni minuti per estrarre il corpo dalle lamiere e i sanitari del 118 giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante.

La dinamica del sinistro e il motivo del perché il mezzo pesante ha terminato la sua corsa nella corsia opposta al senso di marcia sono al vaglio dei Carabinieri, una delle probabili cause potrebbe essere anche la pioggia caduta nelle ore precedenti all’impatto e che ha viscido l’asfalto.

L’uomo lascia la moglie e due figli.