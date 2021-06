Legge sulla caccia incostituzionale, Nola: «Giunta regionale inadeguata»

CAMPOBASSO. «Dopo anni di confronti con i cittadini, dopo anni di incontri, dibattiti e proposte sempre inascoltate, oggi veniamo a sapere che il Governo non ha potuto far altro che impugnare, perché ritenute incostituzionali, le disposizioni nel frattempo emanate dalla Giunta regionale del Molise sul prelievo venatorio. E così, come in un triste ‘gioco dell’oca’ fatto sulla pelle degli agricoltori e allevatori, il Molise torna al punto di partenza».

Parole del portavoce pentastellato in Consiglio regionale Vittorio Nola.

«L’incapacità della Giunta regionale che non riesce a tutelare tanti, troppi molisani, è sempre più un problema, soprattutto quando chi siede al vertice della Regione non sa ascoltare i suggerimenti.

Già il 4 ottobre 2019, nel corso di un incontro tecnico con esperti di quattro regioni, indicammo all’ente regionale le linee operative per contrastare la proliferazione degli ungulati e per valorizzare la filiera delle carni selvatiche.

Quel giorno parlammo ad esempio della stipula di polizze assicurative per danni all'agricoltura provocati da cinghiali a valere sui nuovi Psr e a carico delle regioni; proponemmo di sviluppare un brand specifico per le carni di cinghiale, insomma parlammo di soluzioni. Tra queste ad esempio un programma di “contenimento della specie” d'intesa con l'Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise, i veterinari dell'Asrem e i Carabinieri forestali.

Ma anche quel giorno erano assenti sia l’assessore regionale all'Agricoltura Nicola Cavaliere sia il presidente della Giunta Donato Toma, nonostante l’invito.

Da allora, sono intervenuto più volte su questo tema delicato che incide sulla vita di tante famiglie.

Ma sono rimasto inascoltato, come sono rimasti inascoltati cittadini e associazioni. Per giunta con il paradosso: intanto la Regione ha fatto poco e quel poco che ha fatto lo ha sbagliato».