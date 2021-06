Sciopero Uilm, Isringhausen precisa: "Il lavoratore non è stato espulso"

VASTO. In merito alla notizia dello sciopero indetto dalla Uilm presso la Isringhausen di San Salvo (Leggi), la Isringhausen spa intende precisare quanto segue:

“Il lavoratore a cui fa riferimento la UILM è stato al momento raggiunto da una semplice contestazione disciplinare benché a seguito, tra l’altro, di gravi violazioni delle norme sulla sicurezza personale ed aziendale. Pertanto allo stato non vi è alcun provvedimento espulsivo ed il procedimento non vede coinvolto il lavoratore quale RSU Uilm ma come un qualunque dipendente che ha da rispettare, come tutti, le norme predisposte alla prevenzione infortuni e le regole di buona fede comportamentale.”