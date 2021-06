VASTO. ORE 17. L'automobilista deceduto era alla guida di una Fiat Panda. Si tratta di E.V., 38enne di origini teramane e residente a Isola del Gran Sasso. Illeso il conducente del mezzo pesante coinvolto nel sinistro.

ORE 16. Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Vasto Nord, in direzione Pescara. Lo scontro, un tamponamento, avrebbe coinvolto un'automobile e un mezzo pesante.

La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe l'automobilista. Al momento si transita solo sulla corsia di sorpasso. Inizialmente si erano creati tre chilometri di coda, ora scesi a uno. Sul posto sono in azione i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. (FONTE ANSA).

LA PRIMA NOTIZIA. Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi al km. 452.5 in direzione Pescara. E' accaduto tra i caselli di Vasto Nord e Vasto Sud, al momento si registra 1 km di coda. Il sinistro si è verificato nei pressi di un cantiere per lavori in corso. Sul posto la Polizia stradale di Vasto Sud, i Vigili del fuoco di Vasto, i sanitari del 118 e il personale di Autostrade per l'italia.