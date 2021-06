Porto di Termoli nel sistema del Mare Adriatico Meridionale, Romagnuolo relatrice

CAMPOBASSO. Il Presidente Aida Romagnuolo, a norma di Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea regionale, ha provveduto ad assumere direttamente l’incarico di relatore dell’argomento iscritto all’ordine del giorno della III Commissione permanente concernente la “Richiesta inserimento del Porto di Termoli all'interno dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale”. Nell’ambito dell’esame dello stesso provvedimento in valutazione, i commissari hanno deciso di programmare, per le prossime sedute della Commissione, alcune audizioni dei soggetti istituzionali nazionali, provinciali e locali coinvolti per competenza alla problematica in trattazione.