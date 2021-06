Legge elettorale e consiglieri-assessori, bocciato il ricorso in Molise

CAMPOBASSO. «Come per gli altri ricorrenti, anche per me è arrivata la bocciatura del ricorso proposto dinanzi al tribunale di Campobasso relativo al "colpo di Stato" messo in atto dalla Giunta Toma per cambiare la legge elettorale ed estromettere i consiglieri regionali supplenti dalla carica.

Si sa, in Italia sono pochi gli esperti in materia elettorale e, soprattutto, non ci si aspettava decisione diversa a Campobasso.

Tanto è vero che non solo il ricorso in appello è già pronto, ma andrò avanti fino alla Corte Costituzionale per ripristinare la legalità in questa terra massacrata da arroganza e ignoranza politica».

E' il contenuto di un post social di Massimiliano Scarabeo