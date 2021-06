TERMOLI. Alle ore 18, su Zoom, si terrà il Webinar “Vita alla vita - insieme per donare”, organizzato dal Distretto Sud Est della Fidapa Bpw Italy, presieduto da Anna Maria Elvira Musacchio. L’evento è in collaborazione con Adisco (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale), Sezione Territoriale di Bisceglie Odv, guidata da Nunzia di Reda, Consigliera Nazionale Adisco, socia della Fidapa Bpw Italy Sezione di Bisceglie, alla quale è affidata l’introduzione ai lavori.

Relazionerà Giorgina Specchia, già Professoressa Ordinaria di Ematologia presso l’Università “Aldo Moro” di Bari e Direttrice Medica Banca Cordonale Puglia. Seguirà la relazione di Michele Santodirocco, Direttore Medico della Banca Cordonale Puglia. A Maria Concetta Oliveri, Presidente Fidapa Bpw Italy e a Eufemia Ippolito, BPW International Executive Finance Officer e Past Presidente Nazionale, saranno affidati i saluti. Anna Maria Elvira Musacchio coordinerà i lavori, nei quali interverranno la Vice Presidente Nazionale Fiammetta Perrone e la Vice Presidente Distrettuale Maria Nuccio. Come di consueto la Presidente Nazionale Maria Concetta Oliveri concluderà i lavori. In qualità di movimento di opinione, la Fidapa Bpw Italy Distretto Sud Est intende richiamare l’attenzione alla cultura del dono e della solidarietà nei confronti del prossimo. La donazione del cordone ombelicale del proprio piccolo, destinata a chiunque ne abbia bisogno e risulti compatibile, è preziosa non solo per sottrarre i bambini prematuri alla morte; grazie alle cellule staminali contenute nel sangue cordonale, si riescono a salvare vite minacciate da malattie gravi, come leucemie, mielomi, linfomi e da patologie congenite e metaboliche.

Eppure nel nostro Paese negli ultimi anni, complice la pandemia, il numero delle sacche raccolte è crollato in quanto pochissime mamme donano, forse perché poche conoscono le possibilità. Risulta pertanto necessaria un’informazione autorevole e capillare come quella offerta dagli illustri relatori del Webinar. Si parlerà delle procedure di donazione e conservazione nelle Banche Cordonali in rete, dei protocolli da seguire, di quello che si può realizzare con il sangue placentare raccolto.