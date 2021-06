TERMOLI. Il prossimo 14 giugno, l'OMS e tutti i paesi del mondo, celebreranno la Giornata Mondiale del donatore di sangue. L'obiettivo è valorizzare il contributo che ogni singolo donatore può dare per migliorare l'accesso a sangue e prodotti ematici sicuri e di qualità, necessari in situazioni normali e di emergenza in tutte le comunità. Attraverso questa giornata si intende:

Celebrare e ringraziare le persone che, da tempo, hanno fatto questa scelta etica, volontaria e non remunerata e incoraggiare tutti a iniziare a donare sangue;

Mantenere forniture adeguate e ottenere un accesso universale e tempestivo a trasfusioni di sangue sicure;

Focalizzare l'attenzione sull' importanza del contributo del donatore per migliorare la salute di tutti, mobilitare il sostegno a livello globale, nazionale e regionale per investire, rafforzare e sostenere i programmi sul sangue.

L'OMS organizzerà la campagna virtuale " Give blood and make the world a healthier place" che prevede la condivisione di immagini e copertine attraverso i social network per sensibilizzare alla donazione del sangue sicuro, oltre che coinvolgere le associazioni per fornire un impatto ancor più radicale sui territori, affinché siano sempre di più i donatori regolari nel mondo.

In Italia, per celebrare la giornata mondiale del donatore anche l'Associazione Volontari Italiani del Sangue-AVIS Nazionale, in collaborazione con la Fiods (Federazione internazionale delle organizzazione di donatori di sangue) ha deciso di proporre una serie di iniziative con le sedi comunali. Con il supporto dell'Associazione dei Clown Sorridere Sempre Onlus Per l'occasione Avis Termoli organizzerà: