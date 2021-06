In Italia 1.901 contagi e 69 decessi, guariti altri 5.893 pazienti Copyright: Termolionline.it

ROMA. Sono stati processati da ieri in Italia 217.610 tamponi, di questi i positivi sono stati solo 1.901. I decessi in calo a quota 69, mentre i guariti sono stati 5.893 nelle ultime 24 ore. Positivi in calo progressivo, ora sono 165.239.