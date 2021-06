Caduta accidentale in via Firenze, 40enne soccorso dal 118 e dalla Misericordia

TERMOLI. Un 40enne residente a Termoli è stato soccorso nella tarda serata di ieri in via Firenze, a causa di una caduta accidentale. R. C., le sue iniziali, è stato trasportato per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli dal 118 e dai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.