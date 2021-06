La Fipav molisana promuove il volley al Parco comunale

TERMOLI. Dalle 10 di domani “Volley S3 al Parco” in programma nelle ville, nei parchi e nei luoghi all’aperto di tutta Italia. Il VolleyS3 al Parco, promosso dal Settore Promozione della Federazione Italiana Pallavolo, ha lo scopo di incentivare l’attività motoria dei giovanissimi attraverso il gioco nei luoghi all’aperto e rientra in una più ampia campagna di comunicazione che partirà nelle prossime settimane.

La giornata ha l’obiettivo di organizzare quante più attività legate al Volley S3 e momenti dedicati al volley per promuovere la sana e divertente pratica della pallavolo nei parchi.

Una giornata, quella del 13 giugno, che permetterà di mettere in luce un aspetto primario della nostra disciplina: il suo essere uno sport davvero per tutti e che avranno la possibilità di divertirsi giocando a VolleyS3.

Il #VolleyS3AlParco, che inizierà alle ore 10, servirà anche a promuovere la pallavolo tra i più giovani attraverso foto e filmati che saranno poi pubblicati sui canali social per rendere l’evento virale su tutte le piattaforme. In questa maniera il 13 giugno il volley italiano sarà unito insieme per un’unica grande partita. L’Italia è la nostra palestra”.