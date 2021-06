BASSO MOLISE. C’è anche il Molise a Pietrasanta (Lucca), nel territorio della Versilia, nella vetrina che mette assieme 40 produttori di olio extravergine e 20 artigiani del gusto impegnati in una kermesse delle migliori aziende di olio extravergine artigianale e Artigiani del Gusto che faranno conoscere i propri prodotti di eccellenza. Maestrod’olio in Pietrasanta sarà l’occasione per festeggiare la riapertura dell’Italia intera e il vero Rinascimento delle eccellenze enogastronomiche e dell’olio extravergine di oliva. Il centro della città del marmo, nella location del Chiostro di Sant’Agostino e della Piazza Duomo, ospiterà un mercato del gusto dell’olio di qualità italiano e l’occasione per poter celebrare le Corone e le Gemme Maestrod’olio della guida Terred’Olio 2021. Il cuore pulsante della città sarà occupato da laboratori per bambini, seminari sull’importanza salutistica dell’olio extravergine e la dieta mediterranea, show cooking di grandi chef italiani e francesi, oltre a volti noti di Discovery Channel, masterclass specializzate, un photo contest, esposizione temporanea di opere d’arte di artisti come Giuseppe Carta e Andrea Roggi.

E anche il Molise sarà degnamente rappresentato dall’azienda “Tenuta Terra Sacra” di Benedetto Salvatore, produttore di un olio extravergine biologico di qualità. La nostra bella regione verde, di cui il tormentone “non esiste” ha paradossalmente amplificato - assieme alla straordinaria bellezza dei paesaggi - la visibilità, in realtà già da tempo, ha avviato una nuova fase in controtendenza grazie anche all’impegno di uomini e donne impegnati nella produzione di prodotti enogastronomici di qualità. E l’olivicoltura sta dando nell’ultimo periodo un grande contributo a questa ascesa della più giovane regione italiana nel turismo enogastronomico.

Già culla nel 1994 dell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio a Larino grazie allo sguardo lungimirante di Pasquale Di Lena, cultore del territorio e grande fucina di progetti innovativi in olivicoltura, il Molise, con il suo territorio variegato, ricco di natura e biodiversità, ha avuto negli ultimi anni uno scatto di orgoglio che oggi si declina in una pronta accoglienza di turisti ed escursionisti che, tra i vari percorsi, hanno scoperto anche l’accattivante proposta di prodotti tipici del territorio, tra i quali spicca di certo l'olio extravergine di oliva di qualità. Gli oliveti e gli oli molisani hanno assunto un ruolo apicale ed una visibilità nazionale, grazie a progetti innovativi di attività correlate e trasversali, che osano originali declinazioni in ambiti mai frequentati prima - nonostante la storia millenaria dell’olivicoltura molisana - dai produttori di olio e cultori dell’olivo.

L’evoluzione recente del l’olivicoltura molisana spazia infatti dall’agricoltura sociale al turismo dell'olio, da attività didattiche a - l’ultima innovativa sperimentazione di una Cooperativa sociale basso molisana, la Kairos di Termoli - l’ambito cinematografico grazie ad un appassionante cortometraggio che promette di essere una sorta di manifesto di un’olivicoltura moderna, capace di innovarsi continuamente, aperta a contaminazioni con il “sociale”, col turismo sensoriale e paesaggistico, con la promozione della salute e dell’empowerment individuale e delle piccole comunità rurali, fortemente esposte al rischio di isolamento e di abbandono come del resto numerosi uliveti della regione.

Questo attuale fermento, insieme alle varie attività di promozione della cultura delle buone pratiche produttive, ha prodotto una notevole crescita di qualità degli oli del territorio, oggi disponibili per le varie occasioni di accoglienza e, grazie ad una rinnovata sensibilità della ristorazione verso l’olio evo di qualità, potrà contare sulla possibilità di attribuire un carattere di unicità ai piatti tipici della cucina marinara oppure alle proposte di piatti dell'alto Molise, a base di carne, tartufo e formaggi.

Questa sarà la prossima sfida degli chef molisani, che attraverso sapienti abbinamenti con i migliori extravergini del territorio, potranno conquistare i palati di coloro che decideranno di visitare il Molise nelle proprie vacanze. A questo proposito, è utile citare la guida Terre d'Olio 2021, in cui alcuni produttori molisani, hanno conquistato una buona visibilità, tra cui proprio l'azienda "Tenuta Terra Sacra" che, con il suo "OlioBenedetto Bio", conquista la "Gemma" Maestrodolio e sarà presente a Pietrasanta, per il ritiro del premio assegnato da Fausto Borella e, un banchetto espositivo che darà visibilità al Molise, in un contesto di consapevolezza del potenziale sensoriale e nutraceutico dell'olio extravergine di oliva. Tenuta Terra Sacra è una delle aziende che non si è omologata ai luoghi comuni delle difficoltà, ha trovato invece argomenti e motivazione, per sposare la causa della qualità e, scommettere sulle nuove frontiere che l'olio extravergine di oliva conquisterà nei vari comparti del tessuto enogastronomico internazionale.