TERMOLI. La Stagione concertistica Termoli Musica 2020 ripresa a maggio 2021 prosegue nel mese di giugno con altri 3 appuntamenti di prestigio il 13, 20 e 27 sempre al Cinema Sant'Antonio.

Sul palco saliranno tre formazioni di grande fascino e molto diverse tra di loro per genere e strumenti quali il soprano Giorgia Teodoro e Luigi Stillo al pianoforte, artisti Premio NuovoImaie, che oggi pomeriggio faranno rivivere a Termoli i fasti del melodramma presentando alcune delle più belle arie d'opera. Il 20 giugno sarà la volta dei vincitori del concorso “Prodigi della Musica Per 4 Stagioni” 2019 quale l'ensemble di sassofoni del Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma “Hot to Sax”, umana formazione di 12 sassofonisti diretti da Andrea Durante che presenteranno il progetto “Il Brutto, il buono e il cattivo …Sax” dedicato alle più belle musiche da film di Ennio Morricone.

Altro appuntamento da non perdere è quello in collaborazione con AFI (Associazione Flautisti Italiani) che presenterà una dei premiati del prestigioso concorso Severino Gazzelloni, la flautista Ylenia Cimino ed il chitarrista Pasquale Vitale. Termoli Musica proseguirà a luglio con altri 6 concerti concerti in programmazione sia a Termoli che nei paesi limitrofi.