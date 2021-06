ISERNIA. Nel pomeriggio una autovettura in transito nella SS6 direzione Casilina si è incendiata. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Isernia e di Cassino, i Carabinieri oltre al personale del 118 e dell’Anas. Difficile le fasi di spegnimento per l’intenso fumo prodotto dal veicolo. Il 115 di Isernia bloccao dal fumo e dalle auto in colonna ha raggiunto a piedi muniti di autorespiratori il luogo del sinistro e utilizzando l’acqua dell’impianto idrico presente in galleria hanno iniziato le fasi di spegnimento. Contemporaneamente sopraggiungeva lato Cassino l’altra squadra dei Vigili del Fuoco che riusciva a entrare all’interno della galleria con i mezzi in dotazione poiché le correnti di aria rendevano tale accesso libero dal fumo. I due a bordo del veicolo in stato di choc sono stati presi in custodia dal personale del 118.