BAGNOLI DEL TRIGNO. Vi portiamo a conoscere la regione che non esiste dal territorio montuoso e collinare, caratterizzato da tanti paesi e piccoli borghi che sembrano presepi. Durante l'inverno si ricoprono di neve e sembrano usciti dal mondo delle favole. Ecco dove andare in primavera a scoprire borghi storici e angoli nascosti, un’idea per una interessante gita fuori porta senza allontanarsi troppo dai grandi centri. Uno dei tanti borghi è Bagnoli del Trigno (IS), un piccolo paese di poco più di 700 anime arroccato su un massiccio roccioso che domina la valle del fiume Trigno.

La “Perla del Molise”, così è soprannominato Bagnoli, si inerpica per un dislivello di oltre 100 metri (a 660 metri sul livello del mare c’è la parte bassa mentre a 783 quella più alta) che ha dato vita a due zone ben distinte e da sempre in competizione tra loro, si fa per dire, la Terra di sotto e la Terra di sopra. Su un masso di pietra calcarea si trovano poi i ruderi di un castello longobardo che dominano ancora, spettrali e cadenti, l’intero abitato.

Qui a Bagnoli si svolge annualmente una interessante manifestazione, detta "La perla in fiore". Il concorso, realizzato da un gruppo di volontariato con la partecipazione dell’amministrazione comunale, consiste neI coinvolgere i cittadini nell’abbellire piazze, vicoli, balconi, davanzali, finestre e angoli del borgo con fiori multicolori, creando uno spettacolo veramente pittoresco da fotografare. Il concorso che si svolge durante il periodo estivo, da giugno a settembre, prevede una iscrizione gratuita a partire dal 2 giugno. Può essere una buona occasione per visitare il paese e scoprire quanta bellezza può offrire questa regione. Si tratta di angoli nascosti, spesso lontani dalle tradizionali mete turistiche, ma non per questo meno meritevoli di essere visitati e, soprattutto, capaci di stupire turisti e visitatori per la loro straordinaria bellezza.

Alessandra Natangelo