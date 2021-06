ROMA. Valorizzare le piccole produzioni locali per arginare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, per la tutela del territorio come strumento di contrasto al rischio di dissesto idrogeologico e come mezzo di promozione turistica. Nel rispetto del principio di salubrità, localizzazione, limitata quantità e specificità. Anche attraverso la creazione di canali dedicati di commercializzazione e di facilitazioni burocratiche per le piccole aziende produttrici.

Questo il senso dell'intervento della deputata molisana Giusy Occhionero nell'aula di Montecitorio ieri, lunedì 14 giugno.