Ten. Andrea Manzo, Comandante del NOR della Compagnia di Campobasso, per una brillante operazione di servizio che ha condotto all’arresto di due pericolosi pregiudicati;

Lgt. C.S. Giovambattista Baldoni, Mar. Magg. Luigi Bove, Brig. Ca. Antonio Vitarelli, V. Brig. Leonardo D’Aveta, App. Sc. Massimo Lepore, in servizio presso la Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Campobasso, per l’operazione denominata “Drug market”;

Lgt. Francesco Fraioli, per il costante ed elevato rendimento in sevizio prestato presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della locale Procura;

Brig. Ca. Costantino Petrucci, e App. Gaetano Mesolella, in servizio presso l’Aliquota Radiomobile del NOR della Compagnia di Larino, per aver tratto in salvo un ragazzo sprofondato nelle acque melmose del Lago di Guardialfiera.