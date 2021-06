PETACCIATO. La pandemia non ha insegnato il valore della libertà, propria ed altrui. Ieri sera, martedì 15 giugno, un padre di Petacciato ha segnalato al sindaco Roberto Di Pardo la situazione di un gioco presente all’interno del parchetto, preso di mira da alcuni ignoti che ne hanno divelto una parte, mettendo in serio pericolo l’incolumità dei bambini, abituali frequentatori della zona.

A raccontare la vicenda è il primo cittadino che, dopo aver provveduto a sanare la situazione, sottolinea l’importanza di rispettare il bene comune: «Ieri sera un papà, che ringrazio per la segnalazione, mi ha girato delle foto che mettevano in evidenza la pericolosità di un gioco del parchetto preso di mira nella notte da qualche “birbantello”. Abbiamo messo in sicurezza in mattinata, ma il rischio che i bambini si potessero far male è stato alto. Un appello ai più grandicelli frequentatori di quei luoghi: abbiatene cura e pensate che a farsi male potrebbe essere un vostro fratellino/sorellina. Pensate che il comune potrebbe essere costretto, in attesa di riparazione, a chiudere il parchetto. E in quel momento pensate alla delusione dei bimbi più piccoli che saranno costretti a tornare a casa. Cerchiamo di essere comunità per davvero! Rispettiamo ciò che è di tutti».