CAMPOBASSO. Venerdì 18 giugno, alle ore 11.00, presso villa De Capoa, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Festa della Musica 2021 organizzata dal Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso insieme al Comune di Campobasso e in programma lunedì 21 giugno a Campobasso, sempre in villa De Capoa.

Alla conferenza stampa interverranno: l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice, il Maestro Vittorio Magrini, Direttore del Conservatorio, il dottor Francesco Cocco, Presidente del Conservatorio e il Maestro Giulio Costanzo, Coordinatore degli Eventi del Conservatorio.

La Festa della Musica è un evento musicale che si tiene il 21 giugno di ogni annoper celebrare il solstizio d'estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo.

Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, in questa data, in tutte le città, principalmente all'aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.

Nel 2018 e nel 2019 le città partecipanti all'evento sono state circa 700. Nel 2020 nonostante la pandemia sono state circa 400.