Sarà demolita la pensilina che si trova di fronte alla Guardia costiera

TERMOLI. Sarà demolita la pensilina che si trova di fronte alla sede della Capitaneria di Porto di Termoli, che ha emanato una ordinanza, che disciplina lo smantellamento e la relativa messa in sicurezza della superficie di mq 400 circa, affidata alla ditta Golden Eagle di Termoli.

Da oggi al 25 luglio le aree ed il tratto di strada interessate dai lavori sono interdette al passaggio pedonale e veicolare, ed a qualsiasi altra attività connessa.

La ditta Golden Eagle, dovrà provvedere ad interdire fisicamente l’area oggetto dei lavori, mediante l’apposizione di barriere, personale di guardia ed appositi cartelli monitori al fine di segnalare il relativo divieto di accesso a persone e mezzi.

Non sono soggetti al divieto il personale della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia, dell’ordine o di emergenza che per compiti di istituto ovvero per necessità abbiano necessità di accedere, oltre che il personale della ditta esecutrice dei lavori.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.