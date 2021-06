TERMOLI. Vince 7.600 euro presso la ricevitoria Iadanza in via IV ° Novembre, centrando un nove al Totocalcio dedicato ai campionati europei. Ora si vince totalizzando 14, 13,12 e 9 e la vincita è stata di 7.600 euro per aver centrato un solo 9. Non sono stati centrati 14, ma sono stati presi due 13 che hanno fruttato 5.993 euro a testa e anche 32 '12' che hanno dato 374 euro a testa. Alla fine ci è andato meglio chi, da solo, ha centrato un numero più basso di partite indovinate, vincendo più degli altri che hanno guadagnato in compagnia tenendo fede il detto: “Meglio solo che male accompagnato”.